Погба перенес операцию на ноге

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба лёг под хирургический нож.

Как сообщает The Telegraph, операция состоялась 2 января. Отмечается, что француз решился на операцию из-за опасений не сыграть на Евро-2020.

Напомним, что Погба пропустил два месяца из-за травмы голеностопа. Однако после возвращения на поле у него случился рецидив.

В текущем сезоне на счету Погба два ассиста в восьми матчах.

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