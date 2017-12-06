Погба: "Победа над ЦСКА это положительная энергия для команды перед матчем с "Манчестер Сити"



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Для Лукаку действительно важно было забить, как и для любого нападающего. Он заслужил. Лукаку усердно трудился на благо команды. Он нам очень важен и будет нужен в дерби. Шоу и Эррера тоже ключевые игроки, пусть и не всегда выходят на поле. Тренер всегда может положиться на них, если кто-то травмирован.

Если команда выйдет на дерби без меня, я буду уверен, что у нас всё равно будет взаимопонимание. Если я буду смотреть матч со стороны, то буду посылать им позитивную энергию. Надеюсь, мы победим. Нам очень важен матч с «Сити». Хорошо, что сегодня выиграли - это положительная энергия. Очки в дерби нам очень нужны. "Сити" - "Юнайтед" всегда был большим дерби. Думаю, не нужно говорить, насколько это громкое событие", - приводят слова Погба российские СМИ.

Матч 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится 10 декабря.

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