Погба поддержал Патриса Эвра

Теги манчестер юнайтедмарсельполь погбапатрис эвра

Погба поддержал Патриса Эвра

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выразил поддержку своему соотечественнику Патрису Эвра.

"Да, его имидж до случившихся проблем был не идеальным, но на самом деле Патрис - золотой человек. Он очень помогает игрокам и сотрудникам, всегда поддерживает. Даже на скамейке запасных этот человек вдохновляет всех. Он умеет обратиться к команде в раздевалке и взбодрить её. Это один из немногих футболистов, кто умеет настроить. Он лидер, большой брат для всех. Я зову его дядя Пэт. Для всех нас он дядя" - цитирует Погба Goal.com.

Напомним, что Эвра недавно остался без клуба - "Марсель" расторг с ним контракт за скандальный инцидент с ударом болельщика по голове. Кроме того, УЕФА дисквалифицировала 36-летнего фулбека до конца нынешнего сезона.

Не пропустите: Гризманн: "Погба не повлияет на решение по моему будущему". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов