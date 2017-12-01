Погба поддержал Патриса Эвра

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выразил поддержку своему соотечественнику Патрису Эвра.

"Да, его имидж до случившихся проблем был не идеальным, но на самом деле Патрис - золотой человек. Он очень помогает игрокам и сотрудникам, всегда поддерживает. Даже на скамейке запасных этот человек вдохновляет всех. Он умеет обратиться к команде в раздевалке и взбодрить её. Это один из немногих футболистов, кто умеет настроить. Он лидер, большой брат для всех. Я зову его дядя Пэт. Для всех нас он дядя" - цитирует Погба Goal.com.

Напомним, что Эвра недавно остался без клуба - "Марсель" расторг с ним контракт за скандальный инцидент с ударом болельщика по голове. Кроме того, УЕФА дисквалифицировала 36-летнего фулбека до конца нынешнего сезона.

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