Погба поделился мнением о стоимости Деле Алли

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Погба поделился мнением о стоимости Деле Алли

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о Деле Алли и о том, что он перестал быть самым дорогим игроком в мире.

"Думаю, Алли стоит даже дороже 100 миллионов евро. Вы видите, что Деле молод, но показывает не по годам зрелую игру. Алли все равно, что о нем говорят другие, он сконцентрирован только на футболе.

Теперь я больше не самый дорогой футболист мира, люди больше не акцентируют на этом внимание. Это хорошо. Мне просто нравится футбол. В этом сезоне я чувствую меньше давления, так что могу сосредоточиться на игре в футбол" - приводит слова Погба ESPN.

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