Погба поделился мнением о трансферной кампании "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о трансферной кампании клуба прошедшим летом.

"Переход Варана – это хорошая новость для клуба. У нас с ним отличные отношения, мы давно знакомы. И я рад, что он с нами в "Юнайтед", у него есть опыт и мастерство.

Что касается Роналду, то всегда приятно играть с лучшими, и возможность тренироваться с великим футболистом пойдет на пользу другим игрокам. Благодаря ему уровень команды вырастет", – сказал Погба для Telefoot.

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