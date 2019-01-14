Погба поделился впечатлениями от работы с Сульшером

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился впечатлениями о работе с тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

Француз отметил, что с приходом Сульшера, он стал наслаждаться футболом и лучше чувствовать игру.

"Игра в защите – не моя лучшая сторона, хоть иногда я и могу сделать на это ставку. Позиция, на которой я сейчас играю мне очень нравится, мы хорошо понимаем друг друга.

Выиграть "Тоттенхэм" было очень важно, нам очень нужны очки, так как наша цель - попасть в Топ-4. Мы будем бороться", - сказал Погба.

Напомним, вчера, 13 января, "МЮ" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0.

"Юнайтед", набрав 41 балл, занимает 4 строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

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