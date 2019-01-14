Погба поделился впечатлениями от работы с Сульшером

Теги манчестер юнайтедполь погбауле гуннар сульшертоттенхэм

Погба поделился впечатлениями от работы с Сульшером

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился впечатлениями о работе с тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

Француз отметил, что с приходом Сульшера, он стал наслаждаться футболом и лучше чувствовать игру.

"Игра в защите – не моя лучшая сторона, хоть иногда я и могу сделать на это ставку. Позиция, на которой я сейчас играю мне очень нравится, мы хорошо понимаем друг друга.

Выиграть "Тоттенхэм" было очень важно, нам очень нужны очки, так как наша цель - попасть в Топ-4. Мы будем бороться", - сказал Погба.

Напомним, вчера, 13 января, "МЮ" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0.

"Юнайтед", набрав 41 балл, занимает 4 строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

Не пропустите: "Тоттенхэм" теряет Харри Кейна | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна дата проведения матча "Реал" - "Барселона" во 2 круге Примеры

Стала известна дата проведения матча "Реал" - "Барселона" во 2 круге Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов