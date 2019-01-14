Погба поделился впечатлениями от работы с Сульшером
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился впечатлениями о работе с тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.
Француз отметил, что с приходом Сульшера, он стал наслаждаться футболом и лучше чувствовать игру.
"Игра в защите – не моя лучшая сторона, хоть иногда я и могу сделать на это ставку. Позиция, на которой я сейчас играю мне очень нравится, мы хорошо понимаем друг друга.
Выиграть "Тоттенхэм" было очень важно, нам очень нужны очки, так как наша цель - попасть в Топ-4. Мы будем бороться", - сказал Погба.
Напомним, вчера, 13 января, "МЮ" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0.
"Юнайтед", набрав 41 балл, занимает 4 строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11