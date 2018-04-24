Погба показал Ибрагимовичу, как бить ногами

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опубликовал видеозапись в своем Instagram, в котором он бьет ногой по боксерской груше.

Таким образом хавбек ответил своему бывшему партнеру по команде Златану Ибрагимовичу, который также любит махать ногами.

"Златан, думаешь, ты единственный, кто может высоко поднимать ногу?" - подписал Погба видео.