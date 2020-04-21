Погба показал, как играет в футбол с мамой на улице

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Погба показал, как играет в футбол с мамой на улице

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в инстаграме показал, как играет в футбол с мамой.

В своем профиле игрок опубликовал видео, как перекидывается мячом с мамой.

"Когда твоя мама сказала тебе, что играла раньше в футбол.

Любите своих родителей и проводите с ними время прежде, чем они покинут этот мир", - написал Погба под видео.

Напомним, розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

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