Погба покинет "Манчестер Юнайтед"

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Погба покинет "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист принял решение не продлевать с английским клубом контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Главным претендентом на француза является ПСЖ.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал девять голевых передач.

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