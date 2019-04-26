Погба попросил "Манчестер Юнайтед" начать переговоры с "Реалом"



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, футболист отказался оформлять китайскую визу для участия в предсезонной подготовки манкунианцев, которая начнется летом. Хавбек попросил руководство клуба начать переговоры по его трансферу в мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что француз может перейти в королевский клуб за 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "МЮ" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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