Погба попросил "Манчестер Юнайтед" начать переговоры с "Реалом"

2 Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погбатрансферы

Погба попросил "Манчестер Юнайтед" начать переговоры с "Реалом"
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, футболист отказался оформлять китайскую визу для участия в предсезонной подготовки манкунианцев, которая начнется летом. Хавбек попросил руководство клуба начать переговоры по его трансферу в мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что француз может перейти в королевский клуб за 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "МЮ" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: Агент Погба предпочитает, чтобы хавбек перешел в "Ювентус" вместо "Реала". | http://soccernews.ru

 

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Не уверен, что трансфер Погба это правильный шаг для Реала. Раньше я считал его топовым игроком, но в последние годы он стал казаться мне ленивой и капризной размазней.

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OkTawius
Димон

на 100% поддерживаю, этот трансфер даже хуже возможного подписания Неймара

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