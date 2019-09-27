Погба попросил у "МЮ" повысить зарплату до 35 миллионов евро в год

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил руководству клуба, что хотел бы повышения зарплаты, передает Tuttosport.



По данным издания, 26-летний футболист сказал представителям "красных дьяволов" о том, что готов рассмотреть продление контракта, но с повышением оклада до 676 тысяч евро в неделю. Если клуб пойдет на эти условия, то француз станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты.



В этом сезоне Погба участвовал в 5 матчах, отметившись 2 ассистами. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

После 6 туров АПЛ "МЮ" занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 8 баллов.

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