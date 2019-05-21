Погба посетил вечеринку, организованную игроком "Ювентуса"

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Погба посетил вечеринку, организованную игроком "Ювентуса"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба накануне прилетал в Турин, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, звёздный француз посетил вечеринку, организованную центрбеком "Ювентуса" Андреа Барцальи, который отмечал завершение своей карьеры.

Напомним, что Погба выступал за "старую синьору" с 2012 по 2016 год, после чего за 105 миллионов евро перешёл в "МЮ".

В последнее время СМИ неоднократно писали о желании "Ювентуса" вернуть 26-летнего футболиста. Однако фаворитом в гонке за игроком считается мадридский "Реал".

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