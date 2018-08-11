Погба поставил громкие цели на новый сезон

1 Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба поставил громкие цели на новый сезонПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поставил громкие цели перед своей командой на новый сезон.

"Я хочу выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Чемпионат Мира - это уже история. Мне - всего 25 лет, и мне нравятся проблемы", - приводит слова 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Marca.

Напомним, в соцсетях высмеяли пенальти, реализованный Погба в ворота "Лестера". | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Хотеть не вредно!!! Скорей всего, тебя ожидает последний сезон под руководством Моуриньо. А закончится твоя карьера, как и карьера твоего такого же скандального братца, в Турции или Греции!

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