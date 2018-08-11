Погба поставил громкие цели на новый сезон

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поставил громкие цели перед своей командой на новый сезон.

" Я хочу выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Чемпионат Мира - это уже история. Мне - всего 25 лет, и мне нравятся проблемы ", - приводит слова 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Marca.

Напомним, в соцсетях высмеяли пенальти, реализованный Погба в ворота "Лестера". | soccernews.ru