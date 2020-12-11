Погба поставил ультиматум Райоле
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба требует у Мино Райолы найти для себя другую команду. Иначе француз пообещал отказаться от услуг агента, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.
Англичане хотят продать игрока сборной Франции в январе. Райола уже заявлял, что его клиент несчастлив в "МЮ".
"Манкунианцы" подписали полузащитника из "Ювентуса" в 2016 году за 105 миллионов евро. Соглашение между клубом и игроком истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне Погба провел за "красных дьяволов" 14 игр и забил 2 мяча.
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Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18