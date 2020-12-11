Погба поставил ультиматум Райоле

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба требует у Мино Райолы найти для себя другую команду. Иначе француз пообещал отказаться от услуг агента, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.

Англичане хотят продать игрока сборной Франции в январе. Райола уже заявлял, что его клиент несчастлив в "МЮ".