Погба поставил ультиматум Райоле

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Погба поставил ультиматум РайолеХавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба требует у Мино Райолы найти для себя другую команду. Иначе француз пообещал отказаться от услуг агента, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild.

Англичане хотят продать игрока сборной Франции в январе. Райола уже заявлял, что его клиент несчастлив в "МЮ".

"Манкунианцы" подписали полузащитника из "Ювентуса" в 2016 году за 105 миллионов евро. Соглашение между клубом и игроком истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Погба провел за "красных дьяволов" 14 игр и забил 2 мяча.

Читайте по теме: "Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба | http://soccernews.ru
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"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба

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