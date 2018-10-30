Погба потроллил сам себя за смешное исполнение пенальти

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба потроллил сам себя за смешное исполнение пенальти

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба посмеялся сам над собой, потроллив свое исполнение пенальти в матче чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:1).

В том матче француз долго семенил к мячу, и в итоге не забил 11-метровый, но сумел добить в ворота отскочивший мяч от голкипера.

По мотивам этого эпизода 25-летний Погба выложил в своем твиттере ролик, в котором он в таком же стиле добирается до автомобиля.

Не пропустите: Погба насмешил своим исполнением пенальти. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов