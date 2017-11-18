Погба поучаствовал в 7 голах "МЮ" в АПЛ, сыграв в шести матчах

"Манчестер Юнайтед" в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги играет с "Ньюкаслом".

В этом матче хавбек "красных дьяволов" Поль Погба забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, француз поучаствовал в 7 голах "МЮ" в АПЛ, сыграв в шести матчах.

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