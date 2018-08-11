Погба повторил рекорд АПЛ

Теги поль погбаманчестер юнайтедлестер ситирайан бабель

Погба повторил рекорд АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поразил ворота "Лестера" в матче первого тура АПЛ.

В итоге "красные дьяволы" выиграли у "лис" со счётом 2:1.

Как сообщает Opta, это уже 11-й матч Премьер-лиги, который закончился победой, когда французский хавбек забивал гол.

По этому показателю Погба повторил рекорд экс-игрока "Ливерпуля" Райана Бабеля.

Не пропустите: Люк Шоу забил первый гол в карьере. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 1 3
2 Борнмут 1 3
3 Кристал Пэлас 1 3
4 Уотфорд 1 3
5 Манчестер Юнайтед 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Эвертон 1 1
8 Вулверхэмптон 1 1
9 Арсенал Лондон 0 0
10 Бернли 0 0
11 Ливерпуль 0 0
12 Манчестер Сити 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
18 Кардифф Сити 1 0
19 Фулхэм 1 0
20 Хаддерсфилд Таун 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов