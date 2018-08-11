Погба повторил рекорд АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поразил ворота "Лестера" в матче первого тура АПЛ.

В итоге "красные дьяволы" выиграли у "лис" со счётом 2:1.

Как сообщает Opta, это уже 11-й матч Премьер-лиги, который закончился победой, когда французский хавбек забивал гол.

По этому показателю Погба повторил рекорд экс-игрока "Ливерпуля" Райана Бабеля.

Не пропустите: Люк Шоу забил первый гол в карьере. | http://soccernews.ru