Погба поздравил Кокорина с днем рождения
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в инстаграме поздравил с днем рождения нападающего "Сочи" Александра Кокорина.
Сегодня, 19 марта, футболисту исполнилось 29 лет.
Погба поздравил Кокорина pic.twitter.com/aa4M4C0Yr7— Великий Твитсби (@greattvetor) March 19, 2020
Погба записал видеообращение к Кокорину, которое форвард опубликовал в своем аккаунте.
"Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, проведи время с близкими. Удачи", - сказал француз.
"Спасибо, друг, очень приятно!" - ответил Кокорин.
А еще: "Манчестер Юнайтед" готов снизить цену на Погба| http://soccernews.ru
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