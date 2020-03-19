Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в инстаграме поздравил с днем рождения нападающего "Сочи" Александра Кокорина.

Сегодня, 19 марта, футболисту исполнилось 29 лет.

Погба поздравил Кокорина pic.twitter.com/aa4M4C0Yr7 — Великий Твитсби (@greattvetor) March 19, 2020

Погба записал видеообращение к Кокорину, которое форвард опубликовал в своем аккаунте.

"Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, проведи время с близкими. Удачи", - сказал француз.

"Спасибо, друг, очень приятно!" - ответил Кокорин.

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