Погба: "Пресса не может критиковать Месси, когда он ходит по полю, поэтому она не может критиковать и меня"

2 Теги поль погбаманчестер юнайтедлионель месси

Погба: "Пресса не может критиковать Месси, когда он ходит по полю, поэтому она не может критиковать и меня"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о критике, которая была направлена в его адрес.

"Пресса не может критиковать Месси, когда он ходит по полю. Поэтому она не должна рассказывать, как нужно играть", - приводит слова 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Bleacher Report Football.

В завершившемся сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции. | soccernews.ru

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