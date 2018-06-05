Погба: "Пресса не может критиковать Месси, когда он ходит по полю, поэтому она не может критиковать и меня"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался о критике, которая была направлена в его адрес.

"Пресса не может критиковать Месси, когда он ходит по полю. Поэтому она не должна рассказывать, как нужно играть", - приводит слова 25-летнего хавбека "красных дьяволов" Bleacher Report Football.

В завершившемся сезоне Погба забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции. | soccernews.ru