Погба придется потерять в финансах в случае перехода в "Барселону"

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Погба придется потерять в финансах в случае перехода в "Барселону"Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

"Барселона" изучает возможность подписания хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба следующим летом.

Соглашение французского полузащитника с "МЮ" рассчитано до лета 2022 года, и в том случае, если он его не продлит до января, то сможет без ведома манкунианцев вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом.

Руководство "блауграны" заинтересовано в подписании француза, но понимает, что не сможет предложить ему финансовые условия лучше, чем конкуренты, среди которых есть мадридский "Реал" и ПСЖ.

Поэтому, как сообщает Sport. Погба ради перехода в "Барселону" должен будет пойти на значительные уступки в финансовом плане.

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