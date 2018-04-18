Погба принял решение по своему будущему

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Погба принял решение по своему будущему

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба определился со своим будущим.

Как сообщает The Sun, француз решил не менять клубную прописку в летнее трансферное окно. Напомним, что у футболиста в последнее время натянутые отношения с наставником команды Жозе Моуринью, что отражается на количестве его игрового времени.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы ПСЖ и "Реал".

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