Погба принял решение по своему будущему

Теги манчестер юнайтедполь погбамино райолаювентус

Погба принял решение по своему будущемуПолузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял решение по своему будущему, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, 25-летний хавбек "красных дьяволов" хотел бы вернуться в туринский "Ювентус". Учитывая желание француза, его агент Мино Райола в ближайшее время предпримет попытки обсудить возможный переезд своего клиента на "Альянц Стэдиум" с манкунианцами и "старой синьорой".

Напомним,  Моуринью готов обменять Мартиаля на одного из двух игроков "Реала". | soccernews.ru

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