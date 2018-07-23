Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял решение по своему будущему, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, 25-летний хавбек "красных дьяволов" хотел бы вернуться в туринский "Ювентус". Учитывая желание француза, его агент Мино Райола в ближайшее время предпримет попытки обсудить возможный переезд своего клиента на "Альянц Стэдиум" с манкунианцами и "старой синьорой".

Напомним, Моуринью готов обменять Мартиаля на одного из двух игроков "Реала". | soccernews.ru