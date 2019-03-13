Погба принял важное решение по своему будущему



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не собирается покидать клуб, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист доволен своим положением в команде и не намерен уходить. Ранее хавбек был готов сменить команду, когда ее тренировал Жозе Моуринью, но при Уль-Гуннаре Сульшаре его позиция в стартовом составе стабилизировалась.

По некоторым данным, Погба входит в сферу интересов нового главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Саутгейт ярко высказался об игре звезды "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru