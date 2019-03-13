Погба принял важное решение по своему будущему

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба принял важное решение по своему будущему
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не собирается покидать клуб, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист доволен своим положением в команде и не намерен уходить. Ранее хавбек был готов сменить команду, когда ее тренировал Жозе Моуринью, но при Уль-Гуннаре Сульшаре его позиция в стартовом составе стабилизировалась.

По некоторым данным, Погба входит в сферу интересов нового главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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