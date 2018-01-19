Погба приобрел автомобиль почти за 300 тысяч евро

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба приобрел автомобиль почти за 300 тысяч евро
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обновил свой автопарк.

На сегодняшнюю тренировку клуба футболист приехал на Rolls Royce Wraith черного цвета. Стоимость такого авто составляет порядка 285 тысяч евро.

Фото: Погба с новой игрушкой.

Стоит отметить, что зарплата 24-летнего хавбека составляет 17 миллионов евро в год.

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комментарии
Samm

Кажется Погба собирается покинуть МЮ, да и АПЛ в целом - купил машину с левым рулем

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Samm

Надо же! Целую неделю копил! Мои поздравления, хорошая тачка.

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