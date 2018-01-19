Погба приобрел автомобиль почти за 300 тысяч евро



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обновил свой автопарк.

На сегодняшнюю тренировку клуба футболист приехал на Rolls Royce Wraith черного цвета. Стоимость такого авто составляет порядка 285 тысяч евро.

Фото: Погба с новой игрушкой.

Стоит отметить, что зарплата 24-летнего хавбека составляет 17 миллионов евро в год.

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