Погба приобрёл сторожевую собаку за 18 тысяч евро

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба купил сторожевую собаку за большую сумму, передает The Sun.



26-летний футболист приобрел ротвейлера у компании, которая разводит животных для охраны. Стоимость собаки - 18 тысяч евро.



Погба решил купить именно такую породу собаки из-за агрессивного настроя некоторых фанатов, которые недавно были замечены у базы клуба, а также написали "Pogba Out".



Ранее такого же типа собак купили защитник Фил Джонс и нападающий Маркус Рашфорд.

Напомним, этим летом француз хотел перейти из "МЮ" в "Реал", однако трансфер так и не состоялся.

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