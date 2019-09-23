Погба приобрёл сторожевую собаку за 18 тысяч евро

Теги поль погбаманчестер юнайтед

Погба приобрёл сторожевую собаку за 18 тысяч евро

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба купил сторожевую собаку за большую сумму, передает The Sun.

26-летний футболист приобрел ротвейлера у компании, которая разводит животных для охраны. Стоимость собаки - 18 тысяч евро.

Погба решил купить именно такую породу собаки из-за агрессивного настроя некоторых фанатов, которые недавно были замечены у базы клуба, а также написали "Pogba Out".

Ранее такого же типа собак купили защитник Фил Джонс и нападающий Маркус Рашфорд.

Напомним, этим летом француз хотел перейти из "МЮ" в "Реал", однако трансфер так и не состоялся.

А еще: Сульшер высказался о возможном переходе Погба в "Реал"| http://soccernews.ru
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