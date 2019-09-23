Погба приобрёл сторожевую собаку за 18 тысяч евро
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба купил сторожевую собаку за большую сумму, передает The Sun.
26-летний футболист приобрел ротвейлера у компании, которая разводит животных для охраны. Стоимость собаки - 18 тысяч евро.
Погба решил купить именно такую породу собаки из-за агрессивного настроя некоторых фанатов, которые недавно были замечены у базы клуба, а также написали "Pogba Out".
Ранее такого же типа собак купили защитник Фил Джонс и нападающий Маркус Рашфорд.
Напомним, этим летом француз хотел перейти из "МЮ" в "Реал", однако трансфер так и не состоялся.
А еще: Сульшер высказался о возможном переходе Погба в "Реал"| http://soccernews.ru
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