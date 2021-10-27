Погба приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о новом контракте

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Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб из-за конфликта с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером.

Как сообщает ESPN, француз попросил своего агента приостановить переговоры с клубом о продлении контракта. Ранее футболист при всей команде оскорбил Сульшера.

Напомним, что контракт Погба истекает летом 2022 года. Ранее появилась информация, что игрок останется в "МЮ" только в случае отставки Сульшера.

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