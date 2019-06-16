Погба: "Пришло время попробовать свои силы в другом клубе"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил о грядущем уходе из клуба.

"Я провел в Манчестере три года, за это время произошло много хороших и плохих моментов. Я думаю, что пришло время попробовать свои силы в другом клубе. Сейчас для этого лучшее время", - приводит слова Погба Mirror.

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В составе клуба француз выигрывал Лигу Европы и кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".

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