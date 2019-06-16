Погба: "Пришло время попробовать свои силы в другом клубе"

2 Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба: "Пришло время попробовать свои силы в другом клубе"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил о грядущем уходе из клуба.

"Я провел в Манчестере три года, за это время произошло много хороших и плохих моментов. Я думаю, что пришло время попробовать свои силы в другом клубе. Сейчас для этого лучшее время", - приводит слова Погба Mirror.

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В составе клуба француз выигрывал Лигу Европы и кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".

Читайте также: СМИ: Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Погба,можно просьбу,иди-ка ты прдальше от Сантиаго Бернабеу и так без тебя тут французских сынков хватает!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Пожалуйста, пусть эта обезьяна, выберет не Реал.

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