Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вспомнил, почему в 2012 году покинул "красных дьяволов" и перешел в "Ювентус".
"Это скорее было из-за недостатка доверия. Матч против "Блэкберна" стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного защитника, в центре играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться и не выпустил. Тогда мое сердце разбилось. Тогда я и сказал Патрису Эвра о том, что уйду в "Ювентус". Я хотел доказать, что могу играть в стартовом составе", - цитирует слова Погба официальный сайт Джалуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что футболист снова может покинуть "МЮ". В футболисте заинтересован "Ювентус" и "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18