Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце

1 Теги поль погбаманчестер юнайтедювентусалекс фергюсон

Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вспомнил, почему в 2012 году покинул "красных дьяволов" и перешел в "Ювентус".

"Это скорее было из-за недостатка доверия. Матч против "Блэкберна" стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного защитника, в центре играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться и не выпустил. Тогда мое сердце разбилось. Тогда я и сказал Патрису Эвра о том, что уйду в "Ювентус". Я хотел доказать, что могу играть в стартовом составе", - цитирует слова Погба официальный сайт Джалуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что футболист снова может покинуть "МЮ". В футболисте заинтересован "Ювентус" и "Реал".

Не пропустите: Погба рассказал, плакаты какик футболистов были у него в детстве| http://soccernews.ru
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sizikovaleksandrala

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