Погба признан худшим игроком матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан худшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" по версии L’Equipe.

Французское издание поставило Погба "тройку" - самый низкий балл среди всех участников матча.

В этой встрече 26-летний хавбек провел на поле 90 минут, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть "МЮ", а "Реал" готов заплатить за него 145 миллионов евро.

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