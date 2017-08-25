Погба признан лучшим игроком Лиги Европы-2016/17

УЕФА определил лучшего игрока Лиги Европы по итогам прошлого сезона.

Им стал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, который стал победителем турнира со своим клубом.

В минувшем сезоне 24-летний Погба провел за Лиге Европы 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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