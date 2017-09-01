Погба признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в августе

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в августе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает официальный твиттер клуба.

24-летний француз стал победителем голосования среди болельщиков "красных дьяволов", набрав 49 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Неманью Матича (39%) и Фила Джонса (12%).

Стоит отметить, что в августе Погба сыграл за "МЮ" 4 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести Виллиана, но "Челси" ответил отказом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов