Погба признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в августе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает официальный твиттер клуба.

24-летний француз стал победителем голосования среди болельщиков "красных дьяволов", набрав 49 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Неманью Матича (39%) и Фила Джонса (12%).

Стоит отметить, что в августе Погба сыграл за "МЮ" 4 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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