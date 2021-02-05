Погба признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе

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Погба признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе

Назван лучший футболист "Манчестер Юнайтед" по итогам прошедшего месяца.

Лучшим в январе стал полузащитник Поль Погба, забивший 2 гола в 8 матчах.

В играх, в которых участвовал француз, "красные дьяволы" одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и 2 раза потерпели поражения.

Напомним, что в декабре лучшим игроком "МЮ" признавался хавбек Бруну Фернандеш.

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