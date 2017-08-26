Погба призвал уважать футболистов-геев

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба призвал уважать футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Это то, чего я никогда не видел в футболе, но почему бы и нет? Это человек. То, что он делает в своей личной жизни, не имеет никакого отношения к нему как к игроку. Вы просто должны его уважать. Точно так же, как он уважает вас. Всё дело в уважении. Речь о равенстве во всём мире. Мы все равны, когда играем в футбол" - цитирует француза SBS.

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