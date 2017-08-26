Погба призвал уважать футболистов-геев

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба призвал уважать футболистов-геев

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба призвал уважать футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Это то, чего я никогда не видел в футболе, но почему бы и нет? Это человек. То, что он делает в своей личной жизни, не имеет никакого отношения к нему как к игроку. Вы просто должны его уважать. Точно так же, как он уважает вас. Всё дело в уважении. Речь о равенстве во всём мире. Мы все равны, когда играем в футбол" - цитирует француза SBS.

Не пропустите: Погба признан лучшим игроком Лиги Европы-2016/17. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов