Погба прокомментировал информацию о конфликте в сборной Франции

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Погба прокомментировал информацию о конфликте в сборной Франции

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник сборной Франции Поль Погба опроверг слухи о возникшей конфликтной ситуации в расположении национальной команды.

Ранее сообщалось о напряжённых отношениях между нападающими Оливье Жиру и Килианом Мбаппе.

"Ничего такого у нас нет. Напряжение только в спинах и ногах! В команде всегда прекрасная атмосфера, а между Оливье и Мбаппе конфликта нет. По крайней мере я ничего не видел. Может быть, чьи-то слова неправильно поняли", - цитирует Погба Eurosport.

Французы на групповом этапе Евро сыграют с Германией, Португалией и Венгрией.

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