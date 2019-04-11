Погба прокомментировал поражение от "Барселоны"
Ведущий хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мыслями после поражения от "Барселоны" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.
"Это была хорошая игра. Нам противостояла одна из лучших команд в мире. Но мы знаем, где у них слабые стороны, и собираемся воспользоваться ими. У нас ещё есть ответная встреча, и мы собираемся сделать всё возможное, чтобы добиться результата, и пройти дальше.
Мы должны использовать свои голевые моменты. У "Барселоны" не было много шансов, может быть, один, когда Де Хеа выручил нас, но после этого опасных ситуаций не возникало. Мы верим, что можем победить их", - приводит слова Погба Goal.com.
Напомним, что "Барселона" победила на "Олд Траффорд" со счётом 1:0. Ответный матч состоится 16 апреля.
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"Барселона" повторила рекорд "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
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