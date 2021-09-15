Погба прокомментировал поражение от "Янг Бойз"

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал поражение на выезде от "Янг Бойз" (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Не тот результат, которого мы хотели, но мы реабилитируемся", — написал Погба в своем инстаграме.

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Юнайтед" дома сыграет с "Вильярреалом", с которым они уже играл в финале Лиги Европы и проиграли по пенальти.

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