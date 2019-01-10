Погба прокомментировал приз лучшему игроку "МЮ" в декабре

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал, какие чувства испытал, узнав, что он стал лучшим игроком команды по итогам декабря.

"На данный момент я себя чувствую отлично. В ноябре я почти не выходил на поле, поэтому, раж, что сейчас у меня есть такая возможность.

Я считаю, что лучший мой декабрьский гол, когда я забил головой "Борнмуту". Хотя игра головой - не самая сильная моя сторона.

Мы - "Манчестер Юнайтед", поэтому победы должны быть нормой для нас", - сказал француз.

В нынешнем сезоне игрок провел 18 матчей за "МЮ", забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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