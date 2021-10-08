Погба прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Ювентус"

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Погба прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Ювентус" Фото инстаграм Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Ювентус".

"Я постоянно общаюсь с бывшими партнерами по "Ювентусу", например, с Пауло Дибалой. Сейчас я футболист "Манчестер Юнайтед", у меня еще год по контракту. Я хочу удачно завершить сезон здесь, а что будет дальше - посмотрим", - приводит слова Погба Sportmediaset.

Напомним, что Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год.

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