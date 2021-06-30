Погба прокомментировал вылет Франции с Евро-2020
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба прокомментировал вылет своей команды с Евро-2020 после матча со сборной Швейцарии (3:3 (4:5).
"Иногда футбол бывает жестоким... Жестоким, но прекрасным. Этот матч огорчил нас, однако принес счастье сопернику. В этом и есть красота футбола. Конечно, все мы хотели добиться хорошего результата.
Болельщики по всему миру, спасибо вам. Было здорово видеть и слышать вас, праздновать с вами голы. Вы давали нам надежду и радость на протяжении всех матчей. Мы поднимем головы и вернемся более сильными.
И я хотел бы поздравить Швейцарию", – написал Погба.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1