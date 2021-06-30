Погба прокомментировал вылет Франции с Евро-2020

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба прокомментировал вылет своей команды с Евро-2020 после матча со сборной Швейцарии (3:3 (4:5).

"Иногда футбол бывает жестоким... Жестоким, но прекрасным. Этот матч огорчил нас, однако принес счастье сопернику. В этом и есть красота футбола. Конечно, все мы хотели добиться хорошего результата.

Болельщики по всему миру, спасибо вам. Было здорово видеть и слышать вас, праздновать с вами голы. Вы давали нам надежду и радость на протяжении всех матчей. Мы поднимем головы и вернемся более сильными.

И я хотел бы поздравить Швейцарию", – написал Погба.

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