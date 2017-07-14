Погба пропустит 3-4 месяца
Защитник "Сент-Этьен" Флорентин Погба пропустит начало сезона.
Как информирует пресс-служба клуба, 26-летний гвинеец повредил правую лодыжку в товарищеской игре с "Аяччо" (2:0).
Восстановление футболиста займет 3 - 4 месяца.
В прошлом сезоне Погба принял участие в 29-ти матчах во всех турнирах, забив гол и сделав голевую передачу.
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