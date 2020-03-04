Погба пропустит ближайший матч АПЛ с "Манчестер Сити" из-за повреждения

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит ближайший матч АПЛ из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер Уле Гуннар Сульшер.

"Погба все еще травмирован. Он занимается по индивидуальной программе. С первой командрой будет тренироваться со следующей недели", - цитирует тренера TEAM Talk.

26-летний хавбек в 2020 году не сыграл ни одного матча из-за повреждения. В этом сезоне он лишь 8 раз выступал за команду.

в 29-м туре АПЛ "МЮ" сыграет с "Ман Сити". Матч состоится 8 марта.

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