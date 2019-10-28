Погба пропустит ещё месяц из-за травмы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что восстановление полузащитника Поля Погба затягивается.

"Не думаю, что мы увидим Погба на поле до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Возможно, он сыграет в конце ноября против "Шеффилд Юнайтед" после международной паузы. Но более вероятно, что его возвращение произойдёт в декабре", - цитирует Сульшера The Guardian.

Напомним, что звёздный хавбек не играет с 30 сентября. В текущем сезоне в его активе 6 матчей и 2 ассиста.

До декабря "МЮ" предстоит провести ещё 6 игр, в том числе против "Челси" в Кубке Лиги.

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