Погба пропустит ещё месяц из-за травмы
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что восстановление полузащитника Поля Погба затягивается.
"Не думаю, что мы увидим Погба на поле до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Возможно, он сыграет в конце ноября против "Шеффилд Юнайтед" после международной паузы. Но более вероятно, что его возвращение произойдёт в декабре", - цитирует Сульшера The Guardian.
Напомним, что звёздный хавбек не играет с 30 сентября. В текущем сезоне в его активе 6 матчей и 2 ассиста.
До декабря "МЮ" предстоит провести ещё 6 игр, в том числе против "Челси" в Кубке Лиги.
Не пропустите: "Реал" готовит новое предложение по Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Хохлов или Аленичев может возглавить "Ротор"
-
Тедеско оценил игру Шюррле
-
Ляказетт лайкнул критический пост в адрес Эмери и Джаки
-
Стали известны номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
-
РПЛ назвала пятёрку претендентов на звание лучшего игрока октября
-
Видаль ради "Интера" отказался от выгодного предложения из Китая
-
Казань поборется за право проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году
-
Погба пропустит ещё месяц из-за травмы
-
Тедеско: "Верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется"
-
"Манчестер Юнайтед" стал автором уникального достижения
-
Уткин - о победе над "Локомотивом": "Спартаку" отчаянно повезло, потому что успели уволить Кононова"
-
Газинский провёл тренировку с "Краснодаром" после 5 месяцев в лазарете
-
Митроглу выбил два передних зуба сопернику в матче чемпионата Нидерландов
-
"Реал" готовит новое предложение по Погба
-
Тедеско назвал удовольствием работу в "Спартаке"
-
В "Зените" подтвердили намерение выкупить Осорио
-
Крул стал восьмым вратарём, отразившим два пенальти в одном матче АПЛ
-
Рибери грозит длительная дисквалификация
-
Назаров посвятил песню разгромной победе "Спартака" в дерби с "Локомотивом"
-
Главные новости дня: 27 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5