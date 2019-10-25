Погба пропустит ещё один матч из-за травмы

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Погба пропустит ещё один матч из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба до сих пор не восстановился после травмы голеностопа.

По словам главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера, француз из-за повреждения не поможет команде в ближайшем матче с "Норвичем".

Напомним, что звёздный хавбек не играет с 30 сентября. В текущем сезоне в его активе 6 поединков и 2 ассиста.

Матч "Норвич" - "МЮ" состоится в воскресенье, 27 октября, в 19:30 по московскому времени.

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