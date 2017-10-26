Погба пропустит еще около двух недель



Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба продолжает восстанавливать после травмы, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболист вернется в общую группе в ближайшие дни и может сыграть в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Челси", который состоится 5 ноября.

Напомним, что хавбек получил повреждение травмы задней поверхности бедра в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0).

В этом сезоне 24-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 6 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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