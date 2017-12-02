Погба пропустит манкунианское дерби

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Погба пропустит манкунианское дерби

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил прямую красную карточку в матче 15-го тура АПЛ против "Арсенала".

Таким образом, из-за дисквалификации 24-летний француз пропустит следующий поединок "красных дьяволов".

Стоит отметить, что в 16-м туре Премьер-лиги "МЮ" дома сыграет с "Манчестер Сити". Дерби состоится 10 декабря.

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