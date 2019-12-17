Погба пропустит матч Кубка Лиги из-за недомогания после свадьбы брата
Возвращение на поле полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба снова откладывается, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, звёздный француз не сможет принять участие в ближайшем матче Кубка Лиги против "Колчестера", поскольку испытывает недомогание после свадьбы своего брата Флорентина.
26-летний Погба не играет с 30 сентября из-за трещины в пальце ноги.
Матч "МЮ" - "Колчестер" состоится в среду в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: Ван Перси объяснил, почему Гринвуд будет успешен в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Краснодар" нацелился на аргентинского вингера
-
Погба пропустит матч Кубка Лиги из-за недомогания после свадьбы брата
-
Месси сравнил Азара и Роналду
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с Кучаевым
-
Протестующие угрожают сорвать матч "Барселона" - "Реал"
-
Неймар назвал причину ухода из "Барселоны"
-
В шорт-лист "Челси" входят шесть атакующих игроков
-
"Локомотив" хочет добиться скидки при выкупе Жоау Мариу
-
"Лилль" интересуется хавбеком "Крыльев Советов"
-
Месси объяснил, почему "Барселона" лучше играет с "Реалом" в Мадриде
-
Певец Лешенко вошёл в новый консультативный совет "Динамо"
-
"Сампдория" нацелилась на защитника "Крыльев Советов"
-
Ван Перси объяснил, почему Гринвуд будет успешен в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" договорился с Семаком о продлении контракта
-
Серия А спровоцировала новый расистский скандал
-
Джикия: "Нужно поскорее забыть весь 2019-й футбольный год"
-
"Ренн" озвучил "Реалу" стоимость Камавинжа
-
Уткин прокомментировал вероятное назначение Слуцкого главным тренером "Рубина"
-
"Эвертон" отрицает договорённость с Анчелотти
-
Джикия назвал главную потерю "Спартака" прошлым летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9