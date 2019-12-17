Погба пропустит матч Кубка Лиги из-за недомогания после свадьбы брата

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Погба пропустит матч Кубка Лиги из-за недомогания после свадьбы брата

Возвращение на поле полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба снова откладывается, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, звёздный француз не сможет принять участие в ближайшем матче Кубка Лиги против "Колчестера", поскольку испытывает недомогание после свадьбы своего брата Флорентина.

26-летний Погба не играет с 30 сентября из-за трещины в пальце ноги.

Матч "МЮ" - "Колчестер" состоится в среду в 23:00 по московскому времени.

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