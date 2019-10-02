Погба пропустит матч с "АЗ Алкмааром"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не поможет своей команде в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "АЗ Алкмаара".

Звёздный француз оказался вне заявки "красных дьяволов" на ближайшую игру из-за проблем с лодыжкой.

Отметим, что 30 сентября Погба полностью отыграл поединок АПЛ против "Арсенала" (1:1).

Матч "АЗ Алкмаар" - "МЮ" состоится в четверг, 3 октября, в 19:55 по московскому времени.

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