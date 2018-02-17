Погба пропустит матч с "Хаддерсфилдом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не поможет своей команде в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Хаддерсфилда", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 24-летний француз пропустит ближайшую игру из-за болезни. Сроки его восстановления пока остаются неизвестными.

Напомним, что матч "Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.

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