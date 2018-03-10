Погба пропустит матч с "Ливерпулем"

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Погба пропустит матч с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не поможет своей команде в матче 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 24-летний француз не успевает восстановиться после повреждения, полученного на вчерашней тренировке. В субботу утром футболист прошёл фитнес-тест, который подтвердил его неготовность к ближайшей игре.

Напомним, что матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 15:30 по московскому времени.  

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