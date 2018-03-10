Погба пропустит матч с "Ливерпулем"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не поможет своей команде в матче 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, 24-летний француз не успевает восстановиться после повреждения, полученного на вчерашней тренировке. В субботу утром футболист прошёл фитнес-тест, который подтвердил его неготовность к ближайшей игре.
Напомним, что матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 15:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|29
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20