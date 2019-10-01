Погба провёл юбилейный матч в АПЛ

Вчера, 30 сентября, прошел матч 7-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" (1:1).



В составе манкунианцев в на поле вышел хавбек Поль Погба, для которого этот матч стал 100-м в чемпионате Англии.

26-летний француз - воспитанник "МЮ". В 2012 году он перешел на правах свободного агента в "Ювентус", однако в 2016 году вернулся в стан "красных дьяволов" за 70 миллионов евро. Его контракт с "МЮ" рассчитан до 2021 года.



Напомним, этим летом футболист хотел продолжить карьеру в мадридском "Реале".

В 100 матчах АПЛ Погба забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.

"Красные дьяволы" занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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